PISTOIA - PRESUNTO COCCODRILLO IN UN LAGHETTO: MONITORAGGIO DEI FORESTALI

A Pistoia, precisamente nella località di Masiano, continuano le ricerche di un presunto coccodrillo avvistato da un passante nel laghetto artificiale di un vivaio.

I carabinieri forestali si stanno occupando del caso con la massima prudenza e mantengono l’area costantemente monitorata per escludere ogni rischio, tenendo le persone a distanza. Al momento non sono state trovate tracce del rettile attorno al bacino idrico, ma il testimone avrebbe comunque sporto denuncia formale. È stato inoltre categoricamente escluso che l’animale possa essere scappato dal vicino zoo di Pistoia.

Se l’avvistamento venisse confermato, si tratterebbe di un esemplare lungo circa due metri, presumibilmente importato clandestinamente da piccolo e poi abbandonato. Gli esperti considerano questa ipotesi remota, poiché il clima locale non è adatto alla sopravvivenza all’aperto di tale specie, sebbene la zona sia ricca di serre climatizzate in cui potrebbe essere stato custodito.

Le ricerche sono fortemente ostacolate dall’acqua torbida, fangosa e profonda del laghetto, che rende difficili le perlustrazioni a meno che non si decida di prosciugarlo.