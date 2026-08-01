PRATO - Detenuto della Dogaia sorpreso mentre usa smartphone. Altri sequestri di droga. E’ emergenza

Questa volta il cellulare non solo era arrivato a destinazione ma era anche stato utilizzato. Assume contorni davvero preoccupanti l’escalation di intrusioni di smartphone e sostanza stupefacente all’interno del carcere pratese della Dogaia, nonostante gli sforzi fatti dal personale della polizia penitenziaria. Gli ultimi episodi risalgono a mercoledì e giovedì scorsi, 29 e 30 luglio. Il primo giorno gli agenti hanno sorpreso un detenuto ristretto nella sezione isolamento del reparto media sicurezza, mentre stava effettuando una chiamata con uno smartphone che gli era stato recapitato illegalmente. All’uomo è stata anche sequestrata un’agenda densa di recapiti telefonici. Il giorno seguente, nei locali della sesta sezione del reparto media sicurezza, sono stati trovati trenta grammi di cocaina e dieci grammi di hashish.

A segnalare questi ultimi rinvenimenti è il procuratore di Prato Luca Tescaroli che ricorda come, solo lunedì scorso, era stato intercettato un lancio di un plico all’interno del muro di cinta. Nel pacchetto c’erano 92 grammi di hashish e un mini smartphone. Altri telefoni cellulari erano stati invece sequestrati il 18 luglio mentre venivano introdotti nel perimetro del carcere con un drone.

“Il nuovo rinvenimento – commenta Tescaroli – dimostra l’efficacia delle investigazioni in atto e, al contempo, la notevole gravità della situazione esistente nella struttura carceraria”. A corroborare questo giudizio il bilancio dei sequestri effettuati dal settembre 2024: 92 dispositivi telefonici; 3,7 kg di hashish; quasi tre etti di cocaina; oltre ad altri quantitativi di sostanza stupefacente.

Tescaroli torna così ad auspicare l’adozione di idonee misure per impedire l’ingresso in carcere di droga e cellulari. Tutto questo mentre la situazione del carcere si fa davvero critica. I detenuti attualmente rinchiusi alla Dogaia sono 638 detenuti, con un sovraffollamento che si sta accentuando, nella settima sezione ad esempio in molte celle ci sono quattro detenuti.