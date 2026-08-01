TOSCANA - Bus più cari, entrano in vigore le nuove tariffe di Autoline

Entrano in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico locale su gomma decise dalla Regione Toscana. Aumenta il costo dei biglietti urbani ed extraurbani, mentre restano invariate le tariffe dei treni regionali. Il rincaro più significativo riguarda il biglietto urbano, che passa dagli attuali 1,70 euro a 2 euro, con un aumento di 30 centesimi. Secondo la Regione, l’adeguamento era previsto dal contratto di servizio e tiene conto dell’incremento del costo della vita e dell’inflazione registrata negli ultimi anni. Aumentano anche gli altri principali titoli di viaggio. Il carnet da 10 biglietti urbani passa da 15,50 a 18,20 euro, mentre l’abbonamento mensile ordinario sale da 38,70 a 42,20 euro. Sul fronte degli abbonamenti arrivano però anche alcune novità a favore degli utenti. Restano infatti invariati gli abbonamenti annuali e trimestrali ordinari, così come quelli riservati agli studenti, sia annuali sia da dieci mesi. Nessun aumento anche per gli abbonamenti agevolati con Isee e per gli studenti under 26 che utilizzano i servizi extraurbani. Per la prima volta sarà inoltre possibile pagare gli abbonamenti a rate, suddividendo la spesa in quattro quote. Novità anche per i più piccoli: dal 1° agosto viaggeranno gratuitamente su tutti gli autobus i bambini fino a 11 anni di età. Viene così superato il precedente criterio che prevedeva la gratuità solo per chi era alto meno di un metro. Chi ha acquistato biglietti, sia cartacei sia digitali, entro il 31 luglio potrà comunque utilizzarli fino al 31 gennaio 2027. Gli abbonamenti già sottoscritti resteranno invece validi fino alla loro naturale scadenza. Tutte le nuove tariffe e le informazioni sui titoli di viaggio sono disponibili sul sito di Autolinee Toscane.