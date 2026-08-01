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TOSCANA - Regione approva primo piano faunistico venatorio

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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E’ lo strumento di pianificazione che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il primo piano faunistico venatorio regionale. La maggioranza si è però spaccata perché Avs ha votato contro come Fdi e Fi.

Il piano faunistico venatorio regionale prevede la conservazione delle specie di fauna selvatica (uccelli e mammiferi) e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela, impostato sulla base di una corretta stima quantitativa per le specie sedentarie e della valutazione dello stato di conservazione per le specie migratrici.

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