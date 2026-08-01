Attualità

PISA - MARINA DI PISA, 7,5 MILIONI PER TUTELARE LA COSTA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Inizieranno nel corso del 2027 gli interventi di natura strutturale necessari al ripristino e messa in sicurezza del litorale dal moto ondoso lungo il tratto di costa, chiamato “Cella 4”, in prossimità di Marina di Pisa, che prevedono anche il ripascimento della ghiaia e della barriera sommersa già esistente con l’impiego di oltre 135 mila tonnellate di ghiaia e pietrisco aumentandone l’ampiezza e l’altezza fino ad una larghezza di circa settanta metri e un’altezza di + 3 m. sul livello medio del mare. “Le nuove risorse dedicate al litorale toscano – ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani – sono il segno dell’attenzione che la Regione riserva alla manutenzione ed al ripristino delle spiagge e degli arenili che costituiscono un elemento essenziale del territorio toscano. Cambiamenti climatici ed erosione costiera sono elementi diversi di una situazione di criticità alla quale è necessario far fronte con interventi tempestivi. “Due anni fa dissi – continua Giani – che ogni intervento doveva essere progettato, studiato, calibrato e impostato, con una scadenza di due anni per poterlo iniziare. La Regione sta rispettando questa scadenza, e da quello studio nasce l’intervento strutturale approvato dalla Giunta che ripristina radicalmente la scogliera”. Oltre a questo importante intervento strutturale, è stato approvato e sottoscritto l’accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, il Comune di Pisa, Università di Firenze e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa finalizzato alla realizzazione dell’intervento finanziato dal “MED-IREN ” nell’ambito del programma europeo Horizon Europe, per il riequilibrio morfologico della Cella 5 di Marina di Pisa, con un correlato monitoraggio sperimentale.

Articoli correlati

PRATO - POSA PRIMA PIETRA PER L’IMT HOSPITAL

TOSCANA - Bus più cari, entrano in vigore...

TOSCANA - Regione approva primo piano faunistico venatorio

FIRENZE - ANCORA DUE GIORNI DI BOLLINO ROSSO...

FIRENZE - UN ANTICO ELISIR DEI FRATI: ANTENATO...

FIRENZE - QUARTA ONDATA: ALTRI 10 GIORNI DI...

LIVORNO - L’ACQUARIO DI LIVORNO COMPIE 16 ANNI

PISA - DUMAREY: RESPINTA LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

FIRENZE - Firenze Fiera, Becattini confermato presidente in...

FIRENZE - NUOVA ONDATA DI CALDO: CODICE ROSSO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia