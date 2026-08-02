Cronaca

GROSSETO - PORSCHE SFONDA UN FORNO A PUNTA ALA:NESSUN FERITO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Sfiorata la tragedia stamattina a Punta Ala, nota località turistica balneare maremmana nel comune di Castiglione della Pescaia dove alle 11.40 dal parcheggio di fronte ad un’attività commerciale in via della Molletta una Porsche, guidata da un’anziana signora, ha perso il controllo della vettura sfondando la vetrina e lo spigolo di un forno con tavolini all’aperto e attività di ristoro. Al momento c’erano persone intente a fare colazione ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Tanta però la paura trattandosi di un’area con accanto un supermercato e un vivaio. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Follonica è intervenuta insieme ai Carabinieri di Punta Ala. L’impatto ha provocato danni alla facciata del locale, danneggiando uno spigolo del fabbricato, alcuni tavoli esterni e la struttura della tenda ombreggiante. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del fabbricato. A causare l’incidente una manovra sbagliata: anzichè la retromarcia è stato avviato l’accelleratore.

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