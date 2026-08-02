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TOSCANA - CALDO ALL’APICE E NESSUNA TREGUA PER ALMENO UNA SETTIMANA. IN TOSCANA SI BOCCHEGGIA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Raggiunto in queste ultime 48 ore il punto di massima intensità della quarta ondata di calore di questa stagione estiva sull’Italia Toscana compresa. E non ci sarà alcuna tregua alla canicola per almeno una settimana. Nei giorni scorsi in alcune zone della Pianura Padana e nelle aree interne del Centro Italia è stata infatti superata la soglia critica dei 40°C, a testimonianza della straordinaria potenza di questa massa d’aria. Nel corso di questa seconda parte del weekend le temperature continueranno a mantenersi su livelli estremi, con colonnine di mercurio pronte a toccare picchi diffusi tra i 37°C e i 39°C,in particolare nell’entroterra del Centro-Sud. Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità con notti tropicali sempre più insopportabili tanto da rendere indispensabile , anche per andare al ristorante all’aperto , il ventaglio sia per donne che per uomini. L’unica nota d’instabilità in questo quadro di forte staticità sarà rappresentata da isolati temporali di calore. Ad aggravare il quadro complessivo interviene il calore accumulato al suolo e sulla superficie marina: le temperature dei bacini sono quasi ovunque superiori ai 28° gradi, registrando valori ben oltre le medie del periodo. Questa enorme quantità di energia stoccata nei mari riduce l’effetto mitigatore delle brezze e mantiene elevate anche le temperature notturne.

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