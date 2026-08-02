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FIRENZE - FESTEGGIATI I 101 ANNI APPUNTATO CARABINIERI FRANCO BASILI

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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I carabinieri di Firenze hanno festeggiato il 101mo compleanno dell’Appuntato Franco Basili. Gli auguri della Benemerita sono arrivati direttamente dal comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo, che a nome di tutta l’istituzione ha indirizzato a Basili una lettera e donato una daga tagliacarte, che gli sono stati consegnati dal comandante della compagnia di Firenze. Basili, originario della provincia di Viterbo, ha iniziato il suo servizio attivo nell’Arma nel 1945, frequentando la Scuola allievi carabinieri di .Roma. Nel 1958, dopo diversi incarichi nelle regioni del centro del Paese, è arrivato a Firenze.

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