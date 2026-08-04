PISA - TREMA LA TERRA NEL PISANO, TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.3

Trema Pisa. Questa mattina alle 10:15 una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha interessato la città della torre pendente, ma non solo. Con epicentro nel Parco di San Rossore, alla foce dell’Arno, e’ stata avvertita anche a Lucca, Massa Carrara e Livorno. Aperto il coc in città, i centri operativi comunali, anche nei comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, quest’ultimo interessato da una scossa di terremoto di 2.8 nella notte tra il 30 e il 31 luglio scorso. Numerose le telefonate arrivate ai vigili del fuoco che hanno iniziato il monitoraggio di abitazioni e monumenti. Tranne evacuazioni precauzionali, non si sono registrati danni a persone o cose. Verifiche anche negli ospedali Santa Chiara e Cisanello. Sui trasporti nessun disagio all’aeroporto Galileo Galilei. Ritardi invece che hanno superato l’ora e mezzo per la rete ferroviaria interessata dalle procedure di sicurezza previste dai protocolli nazionali. Aperti i monumenti di Piazza dei Miracoli che non hanno subito alcuna conseguenza strutturale. La loro attività rimane aperta.