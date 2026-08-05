GROSSETO - INCENDIO SULL’AMIATA: FIAMME SOTTO CONTROLLO DOPO ORE DI LAVORO

Incendio a Castell’Azzara, fiamme sotto controllo dopo ore di lavoro. È sotto controllo l’incendio boschivo scoppiato nel primo pomeriggio in località Selvena, nel comune di Castell’Azzara (Grosseto). Nelle operazioni sono stati impiegati quattro elicotteri della Regione Toscana, un Canadair dei Vigili del Fuoco e numerose squadre a terra. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri e il modulo AIB regionale dei Vigili del Fuoco, che ha rafforzato il dispositivo già presente. Nelle prossime ore saranno verificati gli eventuali danni ai fabbricati rurali minacciati dalle fiamme. Durante la notte resteranno operative tre squadre dei Vigili del Fuoco per monitorare l’area e intervenire in caso di eventuali riprese dell’incendio.