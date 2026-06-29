Cronaca

LUCCA - DUE INCIDENTI SUL LAVORO IN PROVINCIA DI LUCCA. IN CODICE ROSSO DUE UOMINI

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Due gravi infortuni sul lavoro stamani in provincia di Lucca, feriti due lavoratori entrambi portati in codice rosso in ospedale. Il primo intervento del 118 stamani alle 7.40 per un incidente verificato in un’azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici a Verciano, nel comune di Capannori: un uomo di 43 anni ha riportato l’amputazione delle dita di una mano ed è stato portato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca e poi trasferito al Cto del policlinico Careggi a Firenze. Poco meno di due ore dopo, intorno alle 10:30, il 118 è stato allertato per un infortunio sul lavoro a Viareggio in Darsena, in una ditta che si occupa di vernici e materiali edili: un uomo di 50 anni sarebbe caduto da oltre 3 metri, forse a causa del cedimento di un solaio, riportando politrauma. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato portato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello (Pisa

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