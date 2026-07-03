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TOSCANA - MADE IN TUSCANY, ITALIAN SOUNDING E DAZI COSTANO 2 MLD

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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Il Made in Tuscany ha perso oltre 2 miliardi di euro nel 2025 sul mercato USA a causa di codice doganale e dazi, mentre vino e olio sono stati i prodotti più penalizzati, arrivando a rappresentare il 90% dell’export toscano verso gli Stati Uniti. I dati sono stati presentati da Coldiretti nel corso del Fancy Food a New York, confermando che, nonostante la franata, gli USA sono rimasti il primo mercato con 860 milioni di euro di esportazioni. Un quadro che ha riportato al centro anche il tema dell’Italian sounding.

Le eccellenze 100% italiane del marchio “I campioni del cibo sano” hanno fatto da contraltare ai Fake Food, ribadendo che la prevenzione è iniziata con cibo naturale e agricoltura. Sono state presentate come risposta ai cibi ultra formulati, ritenuti sempre più rischiosi per la salute dei giovani. Ha brillato anche l’olio toscano IGP, confermato baluardo della qualità e prodotto sempre richiesto

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