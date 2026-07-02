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FIRENZE - SOLLICCIANO: IL CALDO HA INCISO SULLA MORTE DEL 75ENNE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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La causa del decesso del detenuto 75enne, morto in ospedale dopo aver trascorso 10 giorni di detenzione nel carcere di Sollicciano, “sembrerebbe riconducibile a un malore, un arresto cardiaco da stress, probabilmente da calore, perché al momento non ci risulta sia stata disposta neanche l’autopsia”. Lo ha riferito Valerio Mari, direttore generale dell’Asl Toscana Centro, dopo un sopralluogo nel penitenziario fiorentino con l’assessore regionale Monia Monni. Si tratta, aggiunge, “di un paziente 75enne cardiopatico, emiplegico a seguito di un ictus di diversi mesi fa, quindi compromesso di base come condizione clinica. E le condizioni di salute che si possono sperimentare dentro questi ambienti sono inimmaginabili. Il caldo ha inciso, poter dire che sia la causa non siamo in grado, però sicuramente ha inciso”.

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