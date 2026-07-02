PRATO - VERTENZA ACCA: TAVOLO IN PROVINCIA E ASSEMBLEA

Primi spiragli nella complessa situazione della Acca di Seano, la ditta di logistica che ha annunciato la chiusura con il licenziamento di tutti i dipendenti e al centro di una dura vertenza promossa dai Sudd Cobas. A Palazzo Banci Buonamici, sede della provincia di Prato, si è tenuto il primo tavolo di confronto istituzionale, convocato dal presidente della Provincia Simone Calamai, d’intesa con l’amministrazione comunale di Carmignano. Presenti anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il vicesindaco Diego Blasi, oltre ai rappresentanti del sindacato Sudd Cobas e all’avvocato dell’azienda Acca.

Ieri sera, intanto, si è tenuta anche l’assemblea dei lavoratori alla quale ha partecipato anche il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti