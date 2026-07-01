PRATO - Ai nastri di partenza “Tutti in centro a Prato”, con i giovedì di luglio

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto registrare 5mila presenze sul territorio, le associazioni di categoria hanno fatto di nuovo squadra con Confesercenti, Confcommercio, ristoratori e pubblici esercizi per rendere ancora più attrattivi i giovedì di luglio. Il programma prevede quest’anno cinque serate, tutte a tema, che animeranno il centro storico con musica, attività, laboratori e come sempre negozi aperti fino alle 24 per far vivere la città e il commercio.

Si parte giovedì 2 con “Arte in centro” in cui 49 artisti, tutti pratesi, da fotografi, pittori, musicisti e illustratori, gireranno fra le vie del centro storico ed esporranno gratuitamente la loro arte. Si prosegue poi il 9 luglio con la serata “Caccia ai saldi”, il 16 invece ad animare le vie del centro sarà la “Vintage night” con musica, dj set a tema e la preziosa partecipazione del 500 Club di Prato e Vespa Club di Prato che provvederanno ad abbellire rispettivamente piazza Duomo e piazza del Comune con macchine e moto d’epoca. Il 23 luglio torna la “Magia di Natale d’Estate” dove un Babbo Natale, in versione estiva, con pantaloncino e camicia hawaiana girerà per il centro chiedendo ai bambini qualche spunto per la loro letterina. Il 30, quinto ed ultimo giovedì, torna a grande richiesta “Happy Birthday Harry” la serata dedicata al compleanno del mago più famoso di sempre, Harry Potter.

“Abbiamo quest’anno cinque giovedì con cinque temi diversi – ha piegato Cristiana Coveri, presidente Centro storico Confesercenti – Abbiamo dato spazio a molte attività collaterali, oltre ai saldi, che rimangono comunque uno dei nostri punti centrali. Ci siamo impegnati molto sulla prima e sull’ultima serata, una galleria a cielo aperto e il compleanno del mago più famoso che ci sia, Harry Potter. Abbiamo riscosso coinvolgimento da parte di tanti ristoratori e commercianti”.

“Abbiamo messo in campo, insieme ai nostri colleghi, il meglio delle nostre forze – dice Sergio Scarpelli, presidente Centro storico Confcommercio – Affinché i giovedì di luglio tornino ad essere importanti sia per noi commercianti, sia per il centro storico, perché questa città se lo merita e tutti insieme vogliamo tornare a farla vivere”.

L’obiettivo di queste serate, promosse dai commercianti del centro, è quello di riempire nuovamente le vie della città, grazie ad attività, tutte gratuite, adatte a grandi e piccoli, che possano invogliare i cittadini ad uscire anche la sera e far vivere i negozi del centro.

Sono previste modifiche alla viabilità con divieti di sosta e di transito, per garantire lo svolgimento delle serate. Caterina Sarti, commerciante aggiunge “L’idea è proprio quella di andare a creare un gruppo forte, che in queste situazioni non molto semplici, si faccia forza a vicenda. Basta con l’idea che c’è solo degrado, in realtà c’è tanta bellezza e vogliamo farla vedere a tutti quanti”.

“Mi preme – ha spiegato Benedetta Squittieri assessora al turismo – ringraziare tutte le categorie economiche, perché se noi oggi iniziamo questa nuova consigliatura con il sindaco Biffoni, e ci troviamo già un lavoro pronto, grazie anche ad un bando svolto durante il periodo di commissariamento, è merito del lavoro che hanno svolto. Sono riusciti a portare avanti delle politiche che vanno a beneficio dell’intera città, della comunità e delle attività economiche”.