TOSCANA - POSA PRIMA PIETRA PONTE TRA LASTRA A SIGNA E SIGNA

Atteso da decenni ,rivoluzionerà la viabilità non solo della piana fiorentina ma di tutta la Toscana . Collegherà lo svincolo della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (FI-PI-LI) a Lastra a Signa con la zona dei Renai nel comune di Signa: è il nuovo ponte tra Lastra a Signa e Signa i cui lavori di inizio hanno preso il via oggi con la posa della prima pietra. I lavori del nuovo ponte, lungo 2, 7 km, di cui 900 metri in viadotto, dureranno 1000 giorni, 77 i milioni di euro investiti. A realizzarlo il Consorzio Onesite Scarl, composto da cinque imprese edili. Oltre al fiume Arno supererà anche la linea ferroviaria fra Pisa e Firenze. Annesso all’opera anche un percorso ciclopedonale di collegamento tra il Parco Fluviale di Lastra (sulla riva sinistra dell’Arno) e il Parco dei Renai di Signa (riva destra).