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FIRENZE - EDUCAZIONE ALIMENTARE:IL MERCATO CONTADINO IN OSPEDALE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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La salute inizia a tavola, recita il modo di dire che è ormai anche verità scientifica. Ed è questa la base che ha spinto Coldiretti a portare il suo mercato contadino fin dentro un Ospedale nell’ambito di un accordo siglato con la Regione Toscana e La ASL Toscana Centro. Dove e in che date verrà deciso a breve ma un assaggio c’è stato intanto all’Ospedale di Torregalli. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della prevenzione attraverso una corretta alimentazione, evidenziando il ruolo centrale del cibo nella tutela della salute e nel contrasto alle principali patologie croniche. L’accordo si basa sulla legge regionale 48/2025 che riconosce l’educazione alimentare come leva fondamentale per prevenire molte delle malattie che dipendono proprio dal consumo di cibi ultraprocessati. Il mercato contadino all’ospedale insieme ad altre iniziative di formazione sulla corretta alimentazione sono alcuni esempi

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