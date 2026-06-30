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TOSCANA - Maltempo: oltre 4600 fulmini con i temporali

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Come previsto ieri sera dopo il caldo di questi giorni ci sono stati temporali e vento forte con oltre 4600 fulmini. Dopo giorni di caldo intenso la repentina perturbazione ha causato molte cadute di alberi e rami, in particolare nelle province di Grosseto e Siena. Anche in Versilia ci sono state cadute di piante. In particolare nella zona di Massarosa sono stati necessari due interventi per alberi finiti sopra i cavi della Telecom tanto da dover far intervenire i vigili del fuoco per il ripristino. Danni nel Pisano dopo il passaggio dei temporali della notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per dissesti statici, alberi e rami caduti, oggetti pericolanti a Pisa, San Giuliano Terme e Vicopisano. A San Giuliano è caduto un muro di contenimento. A Lucca in zona Le Tagliate una pianta ha colpito un’auto in transito; il conducente non ha riportato ferite gravi, tuttavia è stato portato all’ospedale San Luca. In città allagati gli spalti delle antiche Mura. Gravemente danneggiata anche la piazza coperta di San Concordio: le lamiere della tettoia sono volate via rischiando di colpire persone e cose.

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