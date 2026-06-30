LUCCA - TORNA VISIBILE IN CATTEDRALE IL VOLTO SANTO

Il Volto del santo, monumentale crocifisso ligneo policromo del IX secolo, è tornato visibile nel tempietto di Matteo Civitale della Cattedrale di Lucca, che lo custodiva da oltre mille anni. L’opera, che rappresenta un Christus triumphans, vittorioso sulla morte e sul male, è stato sottoposto per la prima volta a un restauro, reso necessario dallo stato di degrado in cui versava. L’intervento ha portato a numerose scoperte su datazione, tecnica costruttiva e sui materiali con cui è stato realizzato. In particolare, sotto una cromia superficiale scura, presente sulla figura di Cristo e sulla croce a partire dal XVII secolo, è stata ritrovata e portata alla luce la bellissima policromia ancora esistente. Le indagini diagnostiche hanno confermato che si tratta di un’opera del IX secolo e non di una replica successiva di un originale andato perduto.

Il Volto santo di Lucca, si spiega, “è uno dei tre crocifissi lignei monumentali più antichi d’Occidente ma è quello conservato meglio e l’unico ad avere gli occhi in pasta vitrea con pupille di color azzurro, realizzati, come scoperto durante il restauro, rifondendo vetri di epoca romana. Occhi così penetranti di cui tutti parlano fin dall’antichità”. Protettore e simbolo identitario della città, il Volto santo è stato nel Medioevo tra le immagini più celebri e venerate in Italia e in Europa, in quanto creduto ritratto veridico di Cristo, scolpito dopo la sua morte dal discepolo Nicodemo. Assieme a Roma e a San Iacopo de Compostela, Lucca si trovò a essere tra le principali mete di pellegrinaggio della cristianità. Ne sono testimonianza anche le numerose medaglie con l’immagine del Volto santo, che i pellegrini appuntavano sulla veste, ritrovate fino in Norvegia. Il restauro, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con uno stanziamento di 600mila euro, è stato promosso dall’Ente Chiesa Cattedrale di San Martino e diretto dall’Opificio delle Pietre dure di Firenze sotto l’alta sorveglianza della soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca Massa Carrara e Pistoia.