FIRENZE - ANCI: LA SFIDA DELLA SANITÀ TERRITORIALE

La Regione Toscana ha centrato l’obiettivo della realizzazione delle 70 case di comunità previste entro il 30 giugno, come stabilito dal PNRR. Sono stati attestati anche ventidue interventi che riguardano gli ospedali di comunità. Case di comunità e ospedali di comunità sono un tassello importante di quella sanità territoriale verso cui la Regione ha già iniziato a muoversi ma che per essere completata ha bisogno della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, Regione, Asl e Comuni. E’ proprio “Ripartire dai territori. Sanità, sociale e la sfida dell’integrazione” il titolo del convegno promosso da Anci Toscana. Con la fine del PNRR, le risorse mai sufficienti e una regione dove il 26,5% dei residenti hanno più di 65 anni (contro una media nazionale del 24,3) la sfida non è semplice.