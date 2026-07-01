PIOMBINO (LI) - MAGONA RIPARTE E SLITTA, INVECE, L’ACCORDO JSW

Magona LIberty, c’è il via libera sia da parte della procedura fallimentare che riguarda la banca Green Steel, sia da parte del Tribunale di Firenze e dell’esperto della composizione negoziata della crisi che riguarda Liberty Magona. Si andrà avanti quindi con l’acquisizione dello stabilimento da parte di Trasteel, la contestuale cessione del ramo d’azienda da parte della proprietà e il trasferimento dei dipendenti come previsto dalla legge. E’ quanto emerso dal tavolo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy dedicato alla crisi dello stabilimento di Piombino dove si producono lamiere zincate e preverniciate per l’edilizia, l’automotive e il settore degli elettrodomestici. Per la Regione Toscana era presente Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani: “E’ un risultato importante che in parte era sperato – afferma il consigliere – adesso si procede con gli adempimenti dovuti. Ho invitato l’azienda subentrante a un incontro con la Regione per esplorare strumenti pubblici a sostegno del piano industriale. Si continua a lavorare, come fatto finora, con le istituzioni e tutte le parti coinvolte per contribuire a consolidare ulteriormente la prospettiva industriale e e occupazionale del sito”. Il Tavolo convocato al Mimit dedicato a Jsw di Piombino si è aggiornato a lunedì prossimo. Non si è firmato l’Accordo di programma; c’è stato un confronto ampio con le organizzazioni sindacali e l’azienda nel corso del quale la Regione Toscana, per bocca di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, ha rappresentato la posizione che già il presidente Giani aveva espresso nell’incontro a Firenze il 24 giugno: “L’accordo di programma con Jsw deve necessariamente contenere i massimi elementi di garanzia occupazionale e quindi raccogliere le preoccupazioni che oggi sono state espresse dalle organizzazioni sindacali – ha dichiarato Fabiani – Per questa ragione, noi per primi a quel tavolo abbiamo invitato tutti, anche le istituzioni, a fermarci, a non firmare niente nella giornata di oggi, e a proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali”.