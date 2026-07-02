VERSILIA - 40 CARABINIERI IN PIU’ DURANTE L’ESTATE

Accordo tra la Prefettura di Lucca e il Ministero dell’Interno che prevede l’arrivo di 33 nuovi Carabinieri in Versilia per il mese di luglio e che diventeranno 41 nel mese di agosto. Incremento importantissimo per il territorio che potrà usufruire dei rinforzi grazie a squadre di intervento operativo, ovvero gruppi specializzati dell’organizzazione mobile dell’arma addestrati per operazioni complesse. Il lavoro delle forze dell’ordine si concretizzerà con più pattugliamenti con un’attenzione particolare a Viareggio alla zona di Piazza Dante, la stazione e la pineta, ma non solo. Un’attenzione particolare andrà a Forte dei Marmi recentemente balzata alle cronache per furti villa, in ultimo il maxi colpo nella residenza del cantante Andrea Bocelli. Mezzo milione di euro il bottino recuperato dai ladri e le indagini proseguono. I malviventi sono 3 e delle analisi dei video delle telecamere di sorveglianza ci sono i primi riscontri, in particolare su alcune autovetture di cui si stanno ricostruendo i movimenti. Per i Carabinieri si tratterebbe di piccoli gruppi che gravitano intorno alle località dove girano le maggiori somme di denaro.