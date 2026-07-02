Attualità

VERSILIA - 40 CARABINIERI IN PIU’ DURANTE L’ESTATE

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Accordo tra la Prefettura di Lucca e il Ministero dell’Interno che prevede l’arrivo di 33 nuovi Carabinieri in Versilia per il mese di luglio e che diventeranno 41 nel mese di agosto. Incremento importantissimo per il territorio che potrà usufruire dei rinforzi grazie a squadre di intervento operativo, ovvero gruppi specializzati dell’organizzazione mobile dell’arma addestrati per operazioni complesse. Il lavoro delle forze dell’ordine si concretizzerà con più pattugliamenti con un’attenzione particolare a Viareggio alla zona di Piazza Dante, la stazione e la pineta, ma non solo. Un’attenzione particolare andrà a Forte dei Marmi recentemente balzata alle cronache per furti villa, in ultimo il maxi colpo nella residenza del cantante Andrea Bocelli. Mezzo milione di euro il bottino recuperato dai ladri e le indagini proseguono. I malviventi sono 3 e delle analisi dei video delle telecamere di sorveglianza ci sono i primi riscontri, in particolare su alcune autovetture di cui si stanno ricostruendo i movimenti. Per i Carabinieri si tratterebbe di piccoli gruppi che gravitano intorno alle località dove girano le maggiori somme di denaro.

Articoli correlati

MONTEMURLO - Con Urban Freestyle sbarca a Montemurlo...

PISA - Anima Mundi festeggia 25 anni con...

FIRENZE - SOLLICCIANO: IL CALDO HA INCISO SULLA...

FIRENZE - Corruzione, subito rinviata l’udienza preliminare per...

FIRENZE - FLORENCE AND THE US: THE STORY...

PRATO - Plures: fronte comune tra Prato e...

PRATO - VERTENZA ACCA: TAVOLO IN PROVINCIA E...

CASTIGLIONCELLO (LI) - SICUREZZA A VILLA GODILONDA, IL...

FIRENZE - AL PROFESSOR SOREN BRUNAK IL 18°...

PRATO - Ai nastri di partenza “Tutti in...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia