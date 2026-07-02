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PISA - Anima Mundi festeggia 25 anni con sette concerti

Rachele Campi
Rachele Campi
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Fondata un quarto di secolo fa, Anima Mundi giunge quest’anno alla 25ª edizione confermandosi uno tra i più importanti appuntamenti europei di musica sacra. L’edizione 2026 in programma dall’8 settembre al 2 ottobre, è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa e del Dicastero per la cultura e l’educazione.

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