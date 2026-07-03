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PISA - L’AEREO DI CARTA UNIPI ENTRA NEL GUINNESS DEI PRIMATI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Un volo da guinness dei primati. E non per il tragitto, che è stato breve e si è concluso all’interno dell’hangar da dove era stato lanciato. ma per il materiale con cui era stato costruito l’aereo: 60 chili di carta e colla liquida. Oltre a tanta pazienza e calcoli precisissimi con numerose prove di carico (28 chili e mezzo il peso totale). E’ stato progettato da un gruppo di 15 giovani ingegneri dell’università di Pisa l’aereo interamente di carta più grande del mondo: venti metri di apertura alare. Si chiama Icarus e ha volato per 59 metri. Ne bastavano 18 per battere il precedente record di un’università tedesca che resisteva da 13 anni (ma aveva un’apertura alare leggermente più piccola). Il volo è stato realizzato lo scorso 25 giugno a Bologna nel corso della fiera “we make future” alla presenza del giudice ufficiale del Guinness World record e a lanciarlo è stato…. lo studente più alto

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