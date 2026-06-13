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FORTE DEI MARMI - ANCE: TUTELA DEL TERRITORIO TRA VISIONE E CERTEZZE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Certezza e semplificazione delle procedure; continuità delle risorse finanziarie e una visione di lungo periodo che superi la frammentazione degli interventi. E’ questo il messaggio dai costruttori edili di Ance Toscana Costa, di Ance Toscana e di Ance Toscana Giovani emerso dal convegno “Il futuro è nelle nostre mani: azioni e strategie per la tutela del territorio”.

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