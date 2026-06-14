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GROSSETO - STUDENTE MODELLO, ZERO ASSENZE

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E’ da Guinness dei Primati un alunno del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto che ha registrato zero assenza, zero ore di ritardo e zero ore di uscite anticipate per tutto l’anno scolastico 2025/26

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