FIRENZE - CALCIO STORICO FIORENTINO 2026 HIGHLIGHTS SEMIFINALE BIANCHI-AZZURRI

Vedrà sfidarsi gli Azzurri di Santa Croce contro i Rossi di Santa Maria Novella la finale dell’edizione 2026 del Calcio storico fiorentino. Oggi gli Azzurri hanno battuto per 18 cacce e mezzo i Bianchi di Santo Spirito sul ‘sabbione’ di piazza Santa Croce. Ieri, nella prima semifinale giocata quest’anno, i Rossi avevano battuto i Verdi di San Giovanni per 22 cacce a 2.

La finale come da tradizione si giocherà il 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono di Firenze, sempre in piazza Santa Croce: magnifico messere sarà il tennista Flavio Cobolli. Toscana Tv trasmetterà in diretta tutta la manifestazione a partire dalle ore 16.