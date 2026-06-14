Cronaca

PISTOIA - Fiamme in un appartamento a Pistoia, nessun ferito

Chiara Valentini
Chiara Valentini

I vigili del fuoco sono intervenuti stamani intorno alle 12:30 per un incendio sviluppatosi in un appartamento in viale Attilio Frosini. Non risultano feriti. In un primo momento, sulla base delle informazioni raccolte e dalle chiamate pervenute alla sala operativa dei pompieri, era stato ipotizzata la possibile presenza di una persona all’interno dell’abitazione poi esclusa quando i soccorritori sono entrati nella casa passando da una finestra al primo piano. Per motivi precauzionali, la sala operativa dei vigili del fuoco aveva comunque allertato anche il personale sanitario, giunto sul posto tempestivamente.

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