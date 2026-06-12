Cronaca

PISA - INCENDIO: INQUINANTI SOTTO I LIMITI DI LEGGE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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“Ci tengo a rassicurare i cittadini, con la massima trasparenza ma con fermezza nel voler smentire notizie allarmistiche prive di fondamento. Arpat ha confermato che le rilevazioni effettuate continuano a evidenziare valori dei parametri monitorati ampiamente al di sotto dei limiti di legge, senza criticità rilevate per il territorio comunale di Pisa”. Lo afferma in una nota l’assessore all’ambiente Elena Del Rosso che stamani ha partecipato alla riunione convocata dalla Regione Toscana dedicata alla gestione della fase post emergenziale dell’incendio all’azienda Delca di Lugnano, dove è bruciato un capannone con circa 2500 tonnellate di rifiuti plastici.

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