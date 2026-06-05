Cronaca

GROSSETO - TROVATO CORPO: IN VECCHIA ABITAZIONE INAGIBILE

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Il cadavere di un uomo è stato trovato a Grosseto, in un’ex Casa Cantoniera in via Aurelia Nord da tempo disabitata perché instabile, a rischio crollo. Secondo prime informazioni, potrebbe essere morto da almeno una settimana. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione.
Le stanze della palazzina sono state usate, negli anni, come ricovero di senza tetto e stranieri senza fissa dimora. Il magistrato di turno della procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.
Sul posto il nucleo investigativo dei carabinieri, e il personale della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala e il ‘carro crolli’ date le condizioni dell’immobile. Il recupero del corpo è risultato particolarmente impegnativo per la conformazione stessa dell’ex Casa Cantoniera.

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