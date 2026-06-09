PISA - VICOPISANO, INCENDIO IN DISCARICA. ATTESI RISULTATI DI ARPAT

Vigili del fuoco ancora a lavoro per spegnere le fiamme alla Delca Energy di Lugnano nel comune di Vicopisano, dove ieri si è sviluppato un vasto incendio di materie plastiche. Le fiamme non sono state ancora completamente domate e ci vorrà ancora del tempo per contenere il rogo e passare alla bonifica. Intanto Arpat e Asl Toscana Nord Ovest proseguono i campionamenti nelle aree interessate dalla scia del fumo, con verifiche previste “fino alla mattina di domani per valutare eventuali ricadute ambientali”. Al momento le scuole rimangono chiuse in via precauzionale a Vicopisano, Calcinaia e Cascina. Prorogata la chiusura fino alla mezzanotte della zona industriale di Lugnano. Ieri nei cinque comuni più vicini all’incendio sono state emesse ordinanze per tutelare i cittadini, a cui è stato chiesto tra le altre cose di non aprire le finestre e di non consumare ortaggi coltivati in zona. Prevista un’interrogazione della Lega al Comune di Cascina (Pisa) sull’incendio. “Nostro dovere è chiedere chiarezza e garantire ai cittadini informazioni certe e complete. Non ci interessa alimentare polemiche o speculazioni politiche, ma fare piena luce su quanto accaduto”, afferma in una nota Elena Meini, consigliere comunale del Carroccio. “Chiediamo che venga fatta piena luce sulle cause dell’incendio, sulle misure di sicurezza presenti nell’impianto e sull’attività di controllo svolta dagli enti competenti”. Sui social il sindaco di Pisa Michele Conti riferisce di aver chiesto ad Arpat aggiornamenti puntuali sulla qualità dell’aria e sulla possibile ricaduta delle polveri. I dati disponibili, rilevati dalle centraline di monitoraggio presenti a Pisa non evidenziano differenze significative rispetto ai giorni precedenti.