LIVORNO - OMICIDIO AL CASTELLACCIO: AL VAGLIO LE CELLE TELEFONICHE

La Squadra mobile di Livorno sta analizzando le celle telefoniche che hanno agganciato l’area del Castellaccio, dove domenica notte in un parcheggio in via di Quercianella è’ stato ucciso Yilmaz Tas, 31 enne di origine curda. Il giovane, da pochi mesi nella città Labronica aveva chiesto asilo politico. Prima gambizzato, poi ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa. Ha tutto il sapore di un’esecuzione. Potrebbero esserci due sospettati. Due clienti di un ristorante distante dal parcheggio un centinaio di metri. A fornire i dettagli il gestore del locale, che insieme al personale aveva notato due uomini stranieri entrare insieme per poi sedersi a due tavoli distinti. Cenare, pagare e poi riuscire contemporaneamente in strada destando sospetti. Uno di questi dice un testimone avrebbe parlato costantemente al cellulare, mentre l’altro mandava messaggi. Le indagini proseguono. Al vaglio anche le immagini delle telecamere del locale che potrebbero aver ripreso il volto dei due uomini.