Cronaca

LIVORNO - OMICIDIO AL CASTELLACCIO, COSA SI SA DELLA VITTIMA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Si chiamava Ylias Tas. Aveva 31 anni, di nazionalità turca. E’ stato ucciso due sere fa nel parcheggio della frazione di Castellaccio a Livorno in via di Quercianella. Una vera e propria esecuzione. Prima gambizzato, poi un colpo alla testa. Due proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Trasportato agonizzante all’ospedale Riuniti e’ morto poco dopo il suo arrivo. A trovare il corpo dell’uomo poco prima della mezzanotte tre persone che hanno dato l’allarme. In quel belvedere che affaccia sul mare è rimasto a terra in una pozza di sangue fino all’arrivo del 118. Chi abita nella zona ha avvertito due spari, in quella che è una zona conosciuta da tutti per la tranquillità delle colline. Non c’è spaccio, né prostituzione. Solo aziende agricole, case, un circolo per anziani e un ristorante. Qualcuno ha riferito di aver notato due persone sospette, aggirarsi avanti e indietro per la strada poco prima dell’agguato. Il 31 enne aveva chiesto asilo politico in Italia e abitava a Livorno. Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un importare quantitativo di denaro. Le indagini proseguono.

Articoli correlati

PISA - VASTO INCENDIO AZIENDA RECUPERO PLASTICA: EVACUATE...

MONTEMURLO (PO) - VA A FUOCO MACCHINARIO: INCENDIO...

LIVORNO - OMICIDIO: VITTIMA UN 31ENNE

GROSSETO - TROVATO CORPO: IN VECCHIA ABITAZIONE INAGIBILE

LIVORNO - MORTO SUL LAVORO A ROSIGNANO, INDAGINI...

PRATO - Auto di lusso importate dall’estero senza...

LIVORNO - CEDE IL TETTO DOVE STA LAVORANDO,...

LUCCA - EVASIONE: SEQUESTRO DI BENI A IMPRENDITORE

LUCCA - PICCHIATO DA UN MINORENNE, RISCHIA DI...

LARCIANO (PT) - Shock settico, neonata di due...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia