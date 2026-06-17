FIRENZE - LA MODA DI PITTI UOMO: SOFT TAILORING E LINEE ORIENTALI

Addio pantaloni skinny, ma anche lo streetwear super oversize : il nuovo codice di stile della moda maschile per la primavera/estate 2027 è il soft tailoring: fit rilassato, che soddisfa anche i più giovani ed è attento alle nuove esigenze climatiche. Il nuovo must-have, la ‘shacket’, un ibrido tra camicia e giacca . Spazio anche alle giacche di ispirazione Africa, con colli tipici dei paesi nordafricani e pantaloni morbidi da accompagnare con i sandali. Ci sono anche completi sartoriali con influenze workwear o addirittura con il pantalone bermuda o in stile asiatico . Per i colori trionfano i nuovi neutri , i toni cipriati e polverosi. Debuttano i degradé e le superfici naturalmente sbiadite come propone il coreano JiyongKim, Special Guest di questa edizione con i suoi capi sbiaditi dal sole. Non solo abbigliamento ma anche i profumi che conquistano sempre più importanza nella vita dell’uomo.