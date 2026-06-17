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LIVORNO - UN GIARDINO PER CHI SOFFRE LA MALATTIA DELL’ALZHEIMER

Rachele Campi
Rachele Campi
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Elicriso, verbena, rosmarino, geranio sono solo alcune delle piante che vanno a comporre il nuovo giardino ad un passo dal porto di Livorno in Piazza Italo Piccini. Un’area aperta a tutti, ma nata per chi soffre di Alzheimer. La Svs della città insieme ad altri sostenitori ha dato il via al progetto. Un modo per creare un ambiente confortevole per chi vive la malattia.

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