Attualità

FIRENZE - Sequestrate 7 sezioni carcere Sollicciano

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Saranno trasferiti ad altre case circondariali numerosi detenuti del carcere di Sollicciano, struttura per il quale il gip di Firenze ha decretato il sequestro preventivo di tre sezioni del reparto giudiziario maschile e di altre tre sezioni del reparto penale maschile, più la sezione ‘Accoglienza’. Ciò a causa delle condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. Queste circostanze sono state rilevate da un’inchiesta della procura di Firenze sulla base di segnalazioni pervenute da ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Si stima che siano oltre 200 i detenuti nelle celle sequestrate.

Articoli correlati

TOSCANA - Tpl dall’1 agosto rincara il biglietto,...

FIRENZE - RECREOS: AUMENTANO LE BOTTEGHE IN ATTESA...

LIVORNO - BARACCHINE SMANTELLATE, SI INAUGURA LA NUOVA...

MASSA - CHIUSA L’INCHIESTA PER L’OMICIDIO BONGIORNI

LIVORNO - LA FIOM COMPIE 125 ANNI

FIRENZE - APPELLO COINGAS: ASSOLTI VERTICI E EX...

PISTOIA - PAOLO TOSI (PD) È IL NUOVO...

FIRENZE - FI PI LI: 800 INCIDENTI IN...

FIRENZE - FESTA DEL PATRONO SAN GIOVANNI: INIZIATIVE...

FIRENZE - EMORRAGIA DEGLI ESERCIZI STORICI: IN ARRIVO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia