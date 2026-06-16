FIRENZE - Sequestrate 7 sezioni carcere Sollicciano

Saranno trasferiti ad altre case circondariali numerosi detenuti del carcere di Sollicciano, struttura per il quale il gip di Firenze ha decretato il sequestro preventivo di tre sezioni del reparto giudiziario maschile e di altre tre sezioni del reparto penale maschile, più la sezione ‘Accoglienza’. Ciò a causa delle condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. Queste circostanze sono state rilevate da un’inchiesta della procura di Firenze sulla base di segnalazioni pervenute da ricorsi presentati dai detenuti ai magistrati di sorveglianza. Si stima che siano oltre 200 i detenuti nelle celle sequestrate.