FIRENZE - FESTA DEL PATRONO SAN GIOVANNI: INIZIATIVE E “FOHI “CHE SORPRENDERANNO

Un’udienza da Papa Leone XIV per consegnare il riconoscimento ‘Bel San Giovanni’ e la possibilità di un omaggio alla Fiorentina – in occasione dei 100 anni del club – con il colore viola durante i Fochi. Sono le anticipazioni dei festeggiamenti per i 230 anni della Società di San Giovanni Battista e dei Fochi d’artificio, le celebrazioni che ogni anno si svolgono il 24 giugno in occasione delle celebrazioni di San Giovanni Battista, patrono di Firenze. È la Fondazione Cr Firenze a regalare lo spettacolo: le celebrazioni del Santo patrono sono curate e organizzate dalla società di San Giovanni Battista con il sostegno e la collaborazione del Comune di Firenze. Tra le iniziative si è aperta da oggi la mostra ‘230’, dedicata ai documenti storici e ad un importante restauro. Ed è stato annunciato il completamento dell’intervento di restauro conservativo della storica statua in terracotta del Santo Patrono: l’opera fu realizzata nel 1928 dalla celebre Manifattura di Signa e donata dal socio Augusto Cui. Il 20 giugno ci sarà poi la Notturna di San Giovanni, la storica gara podistica. I Fochi, il 24 giugno, si svolgeranno sul lungarno della Zecca Vecchia e saranno migliori dell’anno precedente.