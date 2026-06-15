FIRENZE - EMORRAGIA DEGLI ESERCIZI STORICI: IN ARRIVO AIUTI DAL COMUNE

Riflettori accesi sugli esercizi storici fiorentini che negli ultimi soffrono di una crisi di identità. Sotto il profilo economico e dell’offerta commerciale, è cambiato il profilo della città. “Incremento delle presenze turistiche, e-commerce, sviluppo della Gdo e costi degli affitti commerciali hanno contribuito alla desertificazione delle attività tradizionali con la parziale sostituzione da parte di ristoranti, strutture ricettive, alberghiere e di alloggio . Oggi l’area Unesco concentra circa il 25% dell’occupazione e del valore aggiunto dell’intero comune pur coprendo appena 5 chilometri quadrati rispetto ai 102 dell’intera estensione comunale. In dieci anni perse 580 attività commerciali e circa 600 imprese artigiane nel centro storico. I dati sono emersi in un convegno organizzato presso la Camera di commercio di Firenze organizzato dall’Associazione esercizi storici. In aiuto delle attività tradizionali il Comune ha annunciato una tariffa agevolata con Plures e un bando da 100 mila euro entro il mese di settembre.