PESCIA - RIFIUTI: PESCIA ACCELERA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Svolta green a Pescia, che accelera sulla raccolta differenziata. Il prossimo 30 novembre debutterà il nuovo sistema “porta a porta”, esteso progressivamente a tutto il territorio comunale, dalle colline alla montagna. L’obiettivo è ambizioso: rivoluzionare la gestione dei rifiuti per oltre 19mila residenti e diecimila utenze. Oggi la città si attesta su un modesto 36% di differenziata, ben lontano dal target del 75% fissato dalla Regione per il 2028. Per accompagnare cittadini e imprese in questa trasformazione, il Comune e Alia hanno previsto incontri pubblici e uno sportello dedicato.