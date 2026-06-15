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PESCIA - RIFIUTI: PESCIA ACCELERA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Svolta green a Pescia, che accelera sulla raccolta differenziata. Il prossimo 30 novembre debutterà il nuovo sistema “porta a porta”, esteso progressivamente a tutto il territorio comunale, dalle colline alla montagna. L’obiettivo è ambizioso: rivoluzionare la gestione dei rifiuti per oltre 19mila residenti e diecimila utenze. Oggi la città si attesta su un modesto 36% di differenziata, ben lontano dal target del 75% fissato dalla Regione per il 2028. Per accompagnare cittadini e imprese in questa trasformazione, il Comune e Alia hanno previsto incontri pubblici e uno sportello dedicato.

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