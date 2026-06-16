LIVORNO - BARACCHINE SMANTELLATE, SI INAUGURA LA NUOVA PIAZZETTA

Inaugurata la nuova piazzetta sul viale Italia di fronte all’ingresso dell’Acquario. Un articolato intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza una nuova area, una viabilità riorganizzata e spazi pubblici più sicuri, accessibili e qualificati sotto il profilo urbano e paesaggistico. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni, avviato con la pedonalizzazione del controviale e la sua completa ripavimentazione, in continuità con il nuovo disegno urbano dell’area.