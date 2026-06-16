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LIVORNO - BARACCHINE SMANTELLATE, SI INAUGURA LA NUOVA PIAZZETTA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Inaugurata la nuova piazzetta sul viale Italia di fronte all’ingresso dell’Acquario. Un articolato intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza una nuova area, una viabilità riorganizzata e spazi pubblici più sicuri, accessibili e qualificati sotto il profilo urbano e paesaggistico. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni, avviato con la pedonalizzazione del controviale e la sua completa ripavimentazione, in continuità con il nuovo disegno urbano dell’area.

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