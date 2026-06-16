FIRENZE - RECREOS: AUMENTANO LE BOTTEGHE IN ATTESA DEL FULGOR

Con l’apertura di cinque nuove botteghe artigiane dopo le prime tre dello scorso novembre prende sempre più forma il progetto Recreos della Fondazione Cr Firenze per la rigenerazione dell’area di via Palazzuolo. La Fondazione interviene nella ristrutturazione dei fondi sfitti e permette ai nuovi artigiani di pagare un affitto calmierato per i primi tre anni di attività. Con le nuove botteghe viene inaugurato anche uno spazio dedicato ai cittadini e soprattutto ai bambini con una ludoteca. Ma per il recupero di questa zona difficile il progetto Recreos ha previsto anche un presidio dell’Associazione Carabinieri. Che non hanno le stesse regole di ingaggio dei colleghi in servizio ma hanno sia un forte ruolo di deterrente sia una competenza specifica nel segnalare situazioni potenzialmente a rischio. La Fondazione prevede di arrivare entro la fine dell’anno a una quindicina di botteghe artigiane in Via Palazzuolo e limitrofe. Tutta la strada verrà poi riqualificata (i lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2027). Nel frattempo resta l’obiettivo che sarebbe non tanto la ciliegina sulla torta ma una buona fetta della riqualificazione dell’area: l’acquisto e la risistemazione dell’ex cinema Fulgor, chiuso dieci anni fa e diventato simbolo di abbandono e degrado. In futuro rimarrà la sala cinematografica ma non solo.