FIRENZE - APPELLO COINGAS: ASSOLTI VERTICI E EX SINDACO GHINELLI

Finisce in una sorta di ribaltone il processo di appello Coingas. La corte di appello di Firenze ha assolto ‘perché il fatto non sussiste’ l’ex sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l’ex consigliere comunale Roberto Bardelli e l’ex amministratore unico di Arezzo Multiservizi Luca Amendola. Ha dichiarato inoltre l’inammissibilità dell’appello della procura di Arezzo nei confronti di Francesco Macrì (oggi presidente di Leonardo spa) e del commercialista Marco Cocci, che escono quindi indenni, come già in primo grado. Per l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason è stata disposta la riqualificazione del reato: l’originaria contestazione di peculato è stata trasformata in appropriazione indebita, con la conseguente dichiarazione di non doversi procedere per assenza di querela. Anche per lui, dunque, nessuna condanna. “Una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto – il commento di Luca Fanfani, uno dei difensori di Alessandro Ghinelli – è possibile, in presenza della prescrizione, solo quando l’innocenza risulti evidente, palese, percepibile da una banale lettura delle carte. Dopo le due assoluzioni in primo grado, per Ghinelli arriva la terza, e arriva con una formula che attesta non l’infondatezza, la plateale infondatezza dell’accusa”. L’indagine Coingas era partita ad Arezzo nel luglio 2019, guidata dall’allora procuratore Roberto Rossi, per la contestazione di una serie di consulenze e incarichi affidati dalla società partecipata del gas. Incarichi ritenuti dagli inquirenti non necessari o comunque non giustificati rispetto alle finalità dell’ente. L’inchiesta poi si sviluppò in vari filoni.