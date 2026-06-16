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LIVORNO - LA FIOM COMPIE 125 ANNI

Rachele Campi
Rachele Campi
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La Fiom celebra i 125 anni il 16 giugno 2026 a Livorno, dove è nata nel 1901. Durante questa commemorazione, si terranno eventi e cerimonie in diverse città, con la partecipazione di leader sindacali e rappresentanti di associazioni. La Fiom, fondata per rappresentare gli operai metallurgici, ha avuto un ruolo significativo nella storia del lavoro in Italia.

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