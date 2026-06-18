MONTECATINI (PT) - SEQUESTRATI 8 CHILI DI DROGA A MONTECATINI, UN ARRESTO

La Polizia di Stato ha arrestato un 24 enni italiano, incensurato, sequestrando quasi otto chili di droga nella sua abitazione a Montecatini Terme. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pistoia durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio in provincia. Il giovane è stato individuato e pedinato dai poliziotti che, dopo averlo fermato per un controllo, hanno perquisito la sua camera da letto. All’interno della stanza sono stati rinvenuti e sequestrati 62 panetti di hashish termosaldati, per un peso complessivo di 6,3 chilogrammi. Nella stessa stanza gli agenti hanno trovato tre buste di marijuana per oltre 1,5 chili, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e 3.200 euro in banconote di piccolo taglio. Il denaro è ritenuto dagli investigatori il provento dell’attività illecita di spaccio avviata dal ventiquattrenne sul territorio locale. Al termine degli accertamenti di rito in Questura, il pubblico ministero di turno ha disposto per il giovane il trasferimento in carcere. L’arrestato resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida della misura restrittiva.