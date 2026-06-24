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MASSA - COMANO, IL COMUNE CHE FA I CONTI CON LO SPOPOLAMENTO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Poco più di 600 anime, un sindaco che cerca di far quadrare i conti. Accade a Comano un piccolo comune in provincia di Massa Carrara. Da quando lo Stato ha tagliato i fondi, l’amministrazione comunale si è trovata in difficoltà. Fa i conti con lo spopolamento del territorio, con attività che chiudono e sempre meno bambini a scuola. 13 in tutto tra asilo e elementari. Eppure Comano in tempi passati era chiamata la piccola Svizzera oltre ad ospitare ancora oggi una fiera di cavalli tra le più conosciute a livello regionale.

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