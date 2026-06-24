FIRENZE - UFFIZI ARIA CONDIZIONATA IN TILT: DISAGI PER I VISITATORI

Non è stata la visita che si aspettavano e non certo per la bellezza del Museo. I turisti che hanno scelto la giornata di oggi per recarsi agli Uffizi hanno dovuto ammirare i capolavori dell’arte rinascimentale in assenza o quasi di aria condizionata, con una città rovente in cui le temperature hanno raggiunto i 40 gradi percepiti. Non un guasto ma un sovraccarico per il caldo, spiegano dal Museo, che ha comunque mandato in tilt l’impianto e creato non pochi disagi nonostante il contingentamento iniziale degli ingressi e la decisione a metà giornata di interrompere la vendita dei biglietti. Nessuna avvertenza aveva comunque annunciato ai visitatori cosa li aspettava