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FIRENZE - MODA: LE COLLEZIONI DI SAPAF 1954 ARRIVANO NEL CUORE DI FIRENZE

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Mentre il comparto della pelletteria vive un momento difficile c’è chi va controcorrente e apre nuovi spazi nel cuore di Firenze come Sapaf 1954 , storico brand di pelletteria di Scandicci, che in occasione di Pitti Uomo ha celebrato l’ingresso delle proprie collezioni all’interno della boutique Brunelleschi store, vocata ai prodotti made in Tuscany dando dunque inizio al primo punto vendita autorizzato nella centralissima Piazza San Giovanni proprio davanti al Battistero. Borse e accessori rigorosamente fatti a mano che strizzano l’occhio alla tecnologia in nome della Qualità con la q maiuscola.

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