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La diretta della finale su Toscana Tv a partire dalle ore 16.00

FIRENZE - TORNEO CALCIO STORICO: I ROSSI VERSO LA FINALE

Redazione
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Mercoledì 24 giugno per San Giovanni Patrono di Firenze la finale del calcio storico Rossi contro Azzurri. Toscana Tv trasmetterà la gara in diretta a partire dalle ore 16.00. Siamo andati ad intervistare i protagonisti dei Rossi.

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