Toscana - Cristina Mercuri, dalla toga al Master of Wine

Toscana doc e prima italiana Master of Wine, Cristina Mercuri ha raggiunto il vertice del mondo del vino dopo aver lasciato l’avvocatura nel 2015 per seguire la sua vera passione. Un percorso costruito con studio e dedizione, ma anche affrontando pregiudizi di genere ancora radicati nel settore.

La sua storia professionale segna un cambio di passo nel racconto del vino italiano: metodo, studio e una visione critica diventano strumenti per leggere il settore con occhi nuovi. Ai nostri microfoni emergono anche considerazioni su certe scelte comunicative che, soprattutto online, giocano su accostamenti visivi discutibili, lasciando affiorare domande più ampie su sensibilità e linguaggi.

Oggi il suo impegno è rivolto alla formazione nel mondo del vino, un ambito che vive con dedizione anche fuori dal lavoro, trasformandolo in un percorso personale oltre che professionale.

L’amore per il vino è grande ma nel cassetto di Cristina forse si nasconde anche un altro sogno.