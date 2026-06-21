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CALENZANO (FI) - LA MAGIA DI LUNARIA INCANTA IL BORGO MEDIEVALE

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Fine settimana all’insegna di Lunaria nel borgo medievale di Calenzano Alto, in provincia di Firenze. E’ iniziato ieri e finirà stasera l’appuntamento con il Festival delle arti di strada che trasforma il Castello di Calenzano alta in un borgo incantato dove la magia, lo spettacolo e il divertimento sono i protagonisti assoluti. Tra gli spettacoli di questa edizione Celesti Miraggi: un viaggio tra zodiaco, pianeti e la magia degli astri, e Tessitori di cielo, pescatrici e mercanti di stelle, orbite celesti con oltre cento artisti che portano la magia dei pianeti, delle costellazioni e degli astri. Il Festival è promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage.

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